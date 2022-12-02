Средний чек россиян при онлайн-покупках в «черную пятницу» сократился на 14%

В России средний чек онлайн-покупок в период главной распродажи года в 2022-м сократился на 14% по сравнению с предыдущей «черной пятницей» и составил чуть более 1 тыс. рублей.

Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили опрошенные агентством эксперты и ретейлеры, заметнее всего спрос снизился на образование и мебель. Более востребованными категориями стали одежда, косметика и ювелирные украшения.

«В эту "черную пятницу" общее количество платежей в российских онлайн-магазинах выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлогодней распродажей. Плательщиков стало на 32% больше. Это новый рекорд за последние шесть лет. Средний чек сократился на 14%, до 1 050 рублей», — цитирует агентство сообщение платформы ЮKassa. Уточняется, что эксперты проанализировали десятки миллионов платежей за период с 26 по 28 ноября прошлого года и сравнили их с данными за 25-27 ноября 2022-го.

Согласно данным сервиса, наиболее активным спросом пользовались ювелирные изделия, продажи которых подскочили на 81%. Обороты магазинов в этой категории выросли на 51%, средний чек сократился на 17%, до 3 891 руб.

Продажи одежды и обуви увеличились на 37%, обороты — на 43%. Средний чек здесь стал на 4% больше и составил 3 707 руб. Продажи косметики выросли на 18%, обороты — на 6%. Средний чек снизился на 10%, до 3 995 руб.

По словам коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина, сильнее всего снизился спрос на сувениры, детские игрушки, спортивные и туристические товары, а также на мебель, предметы интерьера и образовательные курсы.