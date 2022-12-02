ЦБ выявил три нелегальные инвестплатформы

Банк России выявил нелегальных операторов инвестиционных платформ. Данные о трех компаниях с признаками незаконной деятельности внесены в «черный список» ЦБ и переданы в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Статья по теме: «Средний чек» хищения с карточек россиян за три года вырос на 30%

«По закону создавать инвестиционные платформы могут только компании, включенные в реестр Банка России. Они должны обеспечивать сохранность средств инвесторов, раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения, и соблюдать другие требования закона, направленные на защиту прав инвесторов. Нелегальные операторы действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. Их деятельность может нести риски для потребителей», — отметили в ЦБ.

В частности, признаки нелегального оператора инвестиционной платформы были выявлены у компании «Fan.Money», у ООО Финансовая группа «Эксперт» (известна под названиями Banker, Stolitsa Finance, «Столица Финанс», Loan-Expert, финансовая группа «Эксперт», «Stolitsa Finance кредитный брокер №1», «Bankers Бизнес-проект», Bankers, «Кредитный брокер Expert Finance»), а также у «1Стартер» (1Starter), называвшей себя «платформой для инвестиций».

В ЦБ отметили, что нелегальные компании очень часто обещают в своей рекламе высокий гарантированный доход, однако проверить качество заявленных инвестпроектов и отследить движение вложенных средств не представляется возможным. Кроме того, нелегальные компании создают неконкурентные условия на рынке.

Регулятор напомнил, что нужно всегда проверять, легально ли действует компания (на сайте ЦБ в Справочнике финансовых организаций). И перечислять средства только на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а не напрямую компании, и тем более не на карту физлица. Кроме того, нельзя оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний. Банк России предупредил, что законодательство не предусматривает выплат пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка.

На сегодняшний день в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ЦБ ведет с 1 февраля 2021 года, находятся более 7 тыс. субъектов. В него входят организации, имеющие признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, финансовой пирамиды, нелегального кредитора или оператора инвестплатформы. Только за последние два дня список пополнился 36 компаниями.

