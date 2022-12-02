В Кемерове наладили выпуск упаковки из вторсырья

В столице Кузбасса открыли новое производство компании «Кузбасский Скарабей». Завод позволит перерабатывать 120 тыс. тонн макулатуры в год, предприятие будет выпускать упаковку для продуктов, которая позволит серьезно сэкономить и производителям, и ритейлерам. Запуск производства стал возможен благодаря активной работе региональных властей и помощи организаций развития группы ВЭБ.РФ.

Открывал предприятие глава Кузбасса Сергей Цивилёв: «Кузбасс ежегодно производит порядка 1 млн тонн отходов, из этой массы 20% — бумага и картон, которые необходимо перерабатывать для вторичного использования. Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру нашего региона, но и других субъектов СФО, что в целом улучшит экологию Сибири.»

Стоит сказать, что с переработкой отходов в столице Кузбасса дела уже на достаточно хорошем уровне. Так, согласно Индексу ВЭБ.РФ (анализирует качество жизни в 115 городах), доля направленных на переработку твердых бытовых отходов в Кемерово составляет 38,83% (в среднем по городам России этот показатель ниже и составляет 30,65%). Но, во-первых, нынешние показатели – не заоблачные, а заботу о состоянии окружающей среды и рост объема переработки отходов можно только приветствовать. А во-вторых, макулатуру можно поставлять и из соседних городов, где с ее переработкой пока не всё так благополучно.

Этот проект стал возможным благодаря совместной работе федеральных и региональных организаций развития. Ещё в мае 2021 года Кузбасс посетила бизнес-миссия группы ВЭБ.РФ – с регионом тогда обсуждали проекты от туризма до инноваций. И работа идет очень активно. Например, Новокузнецк и Кемерово обновили свой автобусный парк. «Кузбасский Скарабей» - ещё один проект в копилку совместных проектов.

Марина Романова, курирующая малое и среднее предпринимательство в ВЭБе, подчеркивает, что развитие городской экономики — сквозной приоритет для всех организаций группы. Для реализации проекта были задействованы возможности ВЭБа, МСП банка, содействие оказал фонд поддержки предпринимательства Кузбасса и региональный Фонд развития промышленности.

«Новый завод — пример современного подхода к построению экономики замкнутого цикла. Производство «Кузбасского СКАРАБЕЯ» позволяет утилизировать макулатуру и снижать вредное воздействие на экологию. Потребители получат современную упаковочную продукцию. Надеемся на успешное тиражирование этого опыта и в других городах», - говорит Марина Романова.

«Кузбасский Скарабей» - якорный резидент индустриального парка «Западный». В перспективе здесь разместится на только производство антибактериальной бумаги, но и другие предприятия по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Они смогут работать в кооперации с основным предприятием, а созданная на территории парка инженерная инфраструктура позволит быстро запустить новые производства.