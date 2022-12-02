В Кремле ответили на предложение Байдена по переговорам с Россией

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена, предложившего переговоры с Москвой при условии, что Россия выведет свои войска с территории Украины.

По словам представителя Кремля, это невозможно, а спецоперация продолжится, передаёт РИА Новости.

«То есть, фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдёт из Украины. Вот, что он сказал. Кремль к этому не готов. Безусловно. Специальная военная операция продолжается», – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «для достижения наших целей президент Путин был, есть и остаётся открытым для переговоров со всеми».

«США по-прежнему не признают новые территории в составе России. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне Байден заявил, что пока не планирует общаться с Путиным, однако всё-таки допустил такую возможность, если президент России «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине. Кроме того, по словам главы Белого дома, будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций Вашингтона с их партнёрами по НАТО.