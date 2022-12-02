В Москве зарегистрировали препарат для общей анестезии животных - Овчинский

Ветеринарный препарат для общей анестезии производства Московского эндокринного завода (ФГУП «Эндофарм») зарегистрирован и теперь может быть приобретен региональным стационарами. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники успешно продолжают развивать производство товаров для животных, в том числе в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия. В настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение этого препарата», – рассказал Овчинский.

Заявки от клиник предоставят в Минпромторг России, чтобы учесть необходимый объем препарата. Кетамин московского производства разработан в форме раствора для инъекций и выпускается во флаконах. Препарат предназначен только для использования ветеринарными специалистами в условиях стационаров.

Предприятие «Эндофарм» ранее вывело на отечественный рынок обезболивающий ветеринарный препарат с международным непатентованным наименованием «Трамадол».

В ноябре 2022 года Московский эндокринный завод подтвердил высокие стандарты качества производимых ветпрепаратов, получив заключение о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям GMP Евразийского экономического союза. Кроме того, на сайте компании создали специальный раздел для специалистов в области ветеринарии, где они могут проконсультироваться с экспертами предприятия «Эндофарм» по вопросам оборота выпускаемых ветеринарных препаратов.