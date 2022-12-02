В Узбекистане в 2022 году начали работать свыше 700 предприятий с российским капиталом

В настоящий момент на территории Узбекистана присутствуют около 3 тыс. компаний с российским капиталом, примерно четверть из них начала работать в этом году.

Об этом в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств с участием премьера РФ Михаила Мишустина рассказал премьер-министр республики Абдулла Арипов, передает «Интерфакс».

«За минувшие несколько лет количество предприятий с участием российских инвестиций в Узбекистане утроилось и составило около 3000. При этом только с начала этого года создано более 700 предприятий», — сказал Арипов. По его словам, в России свою деятельность ведут приблизительно 1 тыс. компаний с участием узбекского капитала.

Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом в Узбекистане. Это первая его поездка в республику в качестве председателя правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, в беседе с узбекским коллегой в рамках визита Мишустин указал на важность постоянного укрепления торгово-экономического сотрудничества двух стран, несмотря на непростые условия. Премьер отметил, что по итогам прошлого года РФ стала главным торговым партнером Узбекистана, опередив Китай. «Наш взаимный оборот вырос на 17% и дошел практически до 7 млрд долларов. А в январе — октябре мы уже зафиксировали увеличение более чем на 30%. Это уже 6,9 млрд долларов. То есть за 10 месяцев у нас рекорд», — подчеркнул Мишустин.

Как ранее писал «Эксперт», президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшейся 28 ноября встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. По словам пресс-секретаря Токаева Руслан Желдибая, речь шла о формировании альянса для координации действий при транспортировке российского газа по территориям двух стран.