Ветеран израильской разведки рассказал о животном страхе НАТО перед Россией

Ветеран израильской разведки, военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил о животном страхе, который страны НАТО испытывают перед Россией.

Вспоминая об инциденте с украинскими ракетами, упавшими на территории Польши, бывший разведчик предположил, что к случившемуся может быть причастна Великобритания. На что, по его мнению, указывает молчание британский властей, которые обычно высказываются по любому поводу.

«Остальные же страны НАТО и вовсе показали не нежелание, а просто физический страх перед возможным военным столкновением с Россией», – подчеркнул эксперт.

При этом экс-главы спецслужбы «Натив» выразил уверенность, что, США и его союзники по альянсу нашли бы тысячи причин не вступать в конфликт с РФ даже в том случае, если бы упавшие ракеты действительно оказались российскими.

«Просто они на уровне физиологии боятся какого-либо военного столкновения с армией России, несмотря на все их заявления, победные реляции и остальное. Они предпочитают, чтобы украинцы воевали с ВС РФ и платили своими жизнями», – подчеркнул Кедми.

Ветеран израильской разведки также добавил, что спецоперация, которую ВС РФ продолжают на Украине дала понимание о неготовности НАТО к прямому столкновению с Россией, передаёт Общественная служба новостей.

Как ранее писал «Эксперт», Кедми заявил, что у российской армии есть оружие, позволяющее наносить значительный урон противнику и в итоге победить его без использования ядерных ракет.