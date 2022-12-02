Владеющая сицилийским заводом «ЛУКойла» компания Litasco заявила о готовности обеспечить работу НПЗ

Владеющая сицилийским заводом «ЛУКойла» компания Litasco заявила о готовности обеспечить работу своего нефтеперерабатывающего завода ISAB на фоне вступающего в ближайшие дни в силу эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщается на сайте ISAB.

«В связи с предстоящими ограничениями на поставку нефти из России в страны Евросоюза, вступающими в силу с 5 декабря 2022 года, Litasco (компания группы "ЛУКойл"), владелеющая расположенным в Италии НПЗ ISAB, сообщает о готовности обеспечить бесперебойную работу НПЗ с учетом запасов сырья на ближайшие месяцы и будущие поставки нефти не из РФ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компания готова сотрудничать с итальянскими властями, которые внесли завод в список стратегических предприятий, для обеспечения нормальной деятельности завода

Отмечается, что с момента приобретения завода в 2008 году владелец на постоянной основе инвестирует в его развитие. «В результате сейчас это прибыльное предприятие, высокотехнологичный завод и надежный партнер для клиентов, поставщиков и подрядчиков», — указывается в пресс-релизе.

Накануне, 1 декабря, Совет министров Италии одобрил постановление о мерах по защите стратегических предприятий. По данным газеты La Repubblica, завод ISAB будет передан под временное спецуправление государства. Уточняется, что речь идет о периоде в полгода, который может быть продлен на такой же срок.

Швейцарская Litasco (LUKOIL International Trading and Supply Company) является единым оператором международной торговли «ЛУКойла», она не находится под санкциями, как и сама НК. В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что компания рассматривает вопрос разделения бизнеса на две структуры — швейцарскую и компанию в ОАЭ. Первая будет специализироваться на операциях с нефтью и нефтепродуктами нероссийского происхождения, а вторая — на российском сорте Urals и азиатских сортах.

С 5 декабря ЕС вводит эмбарго на морские поставки российской нефти, что сделает невозможной поставку Urals на НПЗ «ЛУКойла». Закупка нероссийской нефти также невозможна, поскольку банки отказываются предоставлять финансирование под такие сделки из-за связи Litasco с РФ. По этой причине, согласно данным агентства, «ЛУКойл» стремится продать ценный итальянский актив. В качестве потенциального покупателя завода на Сицилии рассматривается, в частности, американская энергетическая компания Crossbridge Energy Partners.