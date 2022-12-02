Владимир Ефимов: онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти две тысячи раз

Онлайн-сервисом «Московский инвестор», через который можно связаться с правительством Москвы, с момента его запуска в 2020 году воспользовались почти 2 тысячи раз. Об этом сообщил 2 декабря мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, сервис размещен на Инвестиционном портале столицы. Через «Московского инвестора» инвесторы могут уточнять вопросы о своей деятельности, направлять в мэрию предложения по улучшению инвестклимата города. «С начала работы представители бизнеса воспользовались инструментом почти две тысячи раз. Мы видим, что популярность сервиса растет: только в этом году к нему обратились более 740 раз», — рассказал Владимир Ефимов.

Сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, отметили в департаменте информационных технологий столицы. Встроенный классификатор позволяет быстрее найти нужную тему обращения, а часть онлайн-полей заполняются автоматически, подгружаясь из личного кабинета пользователя. Все это экономит время предпринимателей.

Ответы на направленные сообщения приходят в течение 10 рабочих дней, в исключительных случаях — до 30 календарных. Но, как показала практика, обычно предприниматели получают обратную связь значительно быстрее: в среднем за четыре рабочих дня.

«Например, через сервис поступило обращение инвестора, связанное с согласованием транспортной схемы при проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса. Для решения данного вопроса состоялось рабочее заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата Москвы, в рамках которого специалисты ответственных органов исполнительной власти города помогли разработать транспортную систему, отвечающую всем необходимым параметрам и условиям. В результате органы власти согласовали итоговый вариант схемы. На решение данного вопроса ушло 9 рабочих дней», — поделился руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отметим, потенциальные вопросы инвесторов сгруппированы в 9 тематических категорий, в их числе «земля и недвижимость», «торги», «поддержка промышленности», «подключение к инженерным сетям». По оценкам властей Москвы, наибольшим спросом пользуется раздел торгов. Через него за два года с момента запуска сервиса поступило 1152 сообщения, из них больше 400 в текущем году. Добавим, что если, по мнению заявителя, вопрос не был решен, — можно отправить сообщение на повторное рассмотрение одного из проектных офисов при штабе по защите бизнеса.