Замглавы Минфина призвал россиян выкопать свои банки с долларами и купить на них золото

Продажа золота населению в этом году выросла в десять раз, но этого мало – нужно, чтобы драгоценный металл заместил доллары, которые у россиян «лежат по банкам в огородах». Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на ежегодном совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает агентство «Прайм».

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«Меры, которые приняты, все-таки повлияли: у нас реализация золота населению выросла в 10 раз… Но этого мало все равно. Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим», — заявил Моисеев.

Он добавил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект по наделению правительства полномочиями устанавливать порядок покупки и продажи золота банками.

9 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС операции по реализации банками драгметаллов в слитках физлицам. Позднее глава государства также подписал закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать золотые слитки физлицам за наличную иностранную валюту. 14 июля был подписан закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходы физлиц от реализации золота в слитках.

