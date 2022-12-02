Заммэра Ефимов: серийное производство фотонных чипов начнет резидент ОЭЗ "Технополис "Москвы"

Компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"», в 2023 году начнет пилотное производство новой продукции: фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщил 2 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Фотонные технологии позволяют увеличить скорость передачи информации более чем в 100 раз, поэтому продукция с их применением востребована у ведущих производителей и заказчиков высокоскоростного оборудования. В настоящее время резидент ОЭЗ столицы реализует комплексный проект по запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий», — рассказал Владимир Ефимов. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, а серийный выпуск — в 2024-м, уточнил он. Развитие этой отрасли способствует укреплению технологического суверенитета страны, подчеркнул вице-мэр.

Отметим, ЗНТЦ начнет выпуск фотонах интегральных схем в числе первых в стране предприятий. Разработка и освоение этих технологий в промышленности — одно из новых и перспективных направлений развития. Аналогичные исследования ведут вузы и научно-исследовательские центры, но, как правило, а рамках научных трудов.

В минувшем октябре ЗНТЦ включили в кластер фотоники Москвы, который объединяет профильные предприятия и научно-технические организации. Это основная база развития таких технологий в городе. «Кластер поддерживает работу по переносу научных разработок в производство. Сегодня в него входят 40 участников, около половины из которых являются резидентами ОЭЗ Москвы», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Фотонные интегральные схемы применяют для высокоскоростной передачи и обработки телекоммуникационных сигналов. В том числе, такое оборудование используют для бортовой аппаратуры и наземной инфраструктуры в авиационно-космической отрасли, а также в телекоммуникационной отрасли для организации мощных информационных сетей 5/6G, подключения пользователей к высокоскоростному Интернету, IP-телефонии и IP-телевидению.

«У нас накоплен значительный опыт в проектировании элементов фотоники. В настоящее время «ЗНТЦ» осваивает производство мультиплексоров, модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов. Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год», — рассказал руководитель технологического направления интегральной фотоники ЗНТЦ Константин Певчих.

Как уточнили в ОЭЗ Москвы, ЗНТЦ стал резидентом в 2011 году. «За это время компания инвестировала в развитие производства почти три миллиарда рублей. На предприятии работает 190 человек», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Напомним, технополис Москва занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Ее компании – резиденты освобождены от налогов на имущество, землю и транспорт. А ставка налога на прибыль для них в течение 10 лет составляет 2%. Такие преференции позволяют компаниям направлять больше средств в развитие производств. По официальным данным, объем инвестиций промышленников, открывших в ОЭЗ свои предприятия, превышает 87 млрд рублей.