Заем под залог ПТС: преимущества и особенности

Процентная ставка по такому займу обычно выше, чем по кредиту под залог ТС, зато можно не обращаться к оценщикам и не платить комиссионные, а также не тратить время на сбор необходимых документов. Оформить займ под залог птс в Екатеринбурге можно даже онлайн.
Преимущества услуги
Заем под залог паспорта технического средства — это один из наиболее популярных и востребованных продуктов в сфере автоломбард. Данный вид кредитов является самым простым и быстрым способом получить необходимую сумму денег под низкий процент. Залог ПТС позволяет получить кредит в короткий срок на выгодных условиях. Какими преимуществами обладает заем под залог ПТС:
- Не требуется оставлять автомобиль на стоянке, как это происходит при выдаче кредита под залог транспортного средства.
- Не нужно тратить время на получение автокредита в банке или оформление договора займа в автоломбарде.
- Можно получить деньги в день обращения.
- Нет необходимости вносить первоначальный взнос.
- Полученные средства можно потратить на любые нужды.
- Не требуется собирать большой пакет документов.
- Не нужно привлекать поручителей.
Это одна из разновидностей автокредита, который предоставляется без подтверждения доходов и справок о трудоустройстве. Таким образом, в автоломбард можно обратиться, имея только паспорт и номерной знак машины. При выдаче ссуды под ПТС, процентная ставка составляет от 5% и выше в зависимости от состояния транспортного средства. Размер ссуды не превышает 70% от стоимости автомобиля. Срок, на который выдается займ, не может превышать 3 месяцев.
Кредитование под залог ПТС
Это кредитование граждан, при котором в качестве обеспечения выступают автомобили, ПТС на которые остаются у заемщика. При этом, в отличие от обычного автоломбарда, здесь не нужно оставлять транспортное средство на стоянке, а можно будет забрать его сразу после получения денег. Стоит отметить, что данный вид кредитования более выгоден для граждан. Во-первых, процентная ставка по займу ниже, чем в обычных автоломбардах, так как заемщик не несет дополнительных расходов на хранение автомобиля.
Сначала человек обращается в такую организацию и предоставляет необходимые документы. После этого он оформляет договор займа и получает деньги.