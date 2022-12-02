Заем под залог ПТС: преимущества и особенности

Процентная ставка по такому займу обычно выше, чем по кредиту под залог ТС, зато можно не обращаться к оценщикам и не платить комиссионные, а также не тратить время на сбор необходимых документов. Оформить займ под залог птс в Екатеринбурге можно даже онлайн.

Преимущества услуги

Заем под залог паспорта технического средства — это один из наиболее популярных и востребованных продуктов в сфере автоломбард. Данный вид кредитов является самым простым и быстрым способом получить необходимую сумму денег под низкий процент. Залог ПТС позволяет получить кредит в короткий срок на выгодных условиях. Какими преимуществами обладает заем под залог ПТС:

Не требуется оставлять автомобиль на стоянке, как это происходит при выдаче кредита под залог транспортного средства. Не нужно тратить время на получение автокредита в банке или оформление договора займа в автоломбарде. Можно получить деньги в день обращения. Нет необходимости вносить первоначальный взнос. Полученные средства можно потратить на любые нужды. Не требуется собирать большой пакет документов. Не нужно привлекать поручителей.

Это одна из разновидностей автокредита, который предоставляется без подтверждения доходов и справок о трудоустройстве. Таким образом, в автоломбард можно обратиться, имея только паспорт и номерной знак машины. При выдаче ссуды под ПТС, процентная ставка составляет от 5% и выше в зависимости от состояния транспортного средства. Размер ссуды не превышает 70% от стоимости автомобиля. Срок, на который выдается займ, не может превышать 3 месяцев.

Кредитование под залог ПТС

Это кредитование граждан, при котором в качестве обеспечения выступают автомобили, ПТС на которые остаются у заемщика. При этом, в отличие от обычного автоломбарда, здесь не нужно оставлять транспортное средство на стоянке, а можно будет забрать его сразу после получения денег. Стоит отметить, что данный вид кредитования более выгоден для граждан. Во-первых, процентная ставка по займу ниже, чем в обычных автоломбардах, так как заемщик не несет дополнительных расходов на хранение автомобиля.

Сначала человек обращается в такую организацию и предоставляет необходимые документы. После этого он оформляет договор займа и получает деньги.