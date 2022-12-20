Акции дня: бумаги «ЛУКОЙЛа» тянут рынок вниз

Акции нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» дешевели по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 20 декабря. За день котировки опустились на -11,95% до 4072 руб. за штуку.

Бумаги слабели из-за дивидендного гэпа. «Дивидендный разрыв в акциях "Лукойла", вес которых в индексе составляет почти 15%, тащит вниз индекс Мосбиржи, хотя большинство эмитентов в составе индекса и показывают положительную динамику», — прокомментировала Ксения Лапшина из ГК «Финам».

«ЛУКОЙЛ» выплатит инвесторам рекордные 793 рубля на акцию за 2021 год и по итогам 9 месяцев 2022 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,50% до 2119,37 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,44% до 967,24 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:59 мск составила 79,47 долларов за баррель (-0,41%). Российская валюта слабела– 68,78 руб. за доллар.