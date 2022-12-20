Закрыв в пятницу падением вторую подряд неделю, американские акции, казалось, могли рассчитывать на какой-то отскок. Однако, несмотря на присущий американскому рынку сезонный рост в конце года, вчера подъема не случилось.
Nasdaq: худший год с 2008-го
Основные фондовые индексы США завершили вчера в минус четвертые торги подряд, упав до шестинедельного минимума. По итогам года американский рынок покажет худший результат со времен мирового финансового кризиса 2008-го.
John Nacion/Zuma Exclusive\TASS
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