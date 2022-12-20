Nasdaq: худший год с 2008-го

Закрыв в пятницу падением вторую подряд неделю, американские акции, казалось, могли рассчитывать на какой-то отскок. Однако, несмотря на присущий американскому рынку сезонный рост в конце года, вчера подъема не случилось.

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