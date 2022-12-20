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Nasdaq: худший год с 2008-го

Глеб Баранов
20 декабря 2022, 09:54

Основные фондовые индексы США завершили вчера в минус четвертые торги подряд, упав до шестинедельного минимума. По итогам года американский рынок покажет худший результат со времен мирового финансового кризиса 2008-го.

John Nacion/Zuma Exclusive\TASS