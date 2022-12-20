Американские миллионеры уходят в нал

CNBC провел традиционный опрос инвесторов, объем инвестиций которых превышает $1 млн. 56% миллионеров ожидают, что S&P 500 снизится на 10% в 2023 году. Почти треть ожидают снижения более чем на 15%.

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На вопрос о самом большом риске для их личного состояния в течение следующего года наибольшее число (28%) ответили: «фондовый рынок». Это самые медвежьи настроения богатых американцев с 2008 года – времени мирового финансового кризиса и Великой рецессии.

Это может оказать дополнительное давление на рынки, и без того сильно просевшие в этом году (S&P 500 потерял от максимума около 20%). Инвесторам-миллионерам принадлежит более чем 85% акций, находящихся в индивидуальном владении.

Более трети миллионеров ожидают, что общая доходность от их инвестиций (включая облигации и другие классы активов) в следующем году будет отрицательной. Большинство ждет доходности менее 4%, что само по себе очень низко, учитывая, что доходность краткосрочных казначейских облигаций сейчас превышает 4%.

Многие миллионеры держат наличные деньги и планируют оставаться в стороне от рынка – по крайней мере, в обозримом будущем. 46% имеют больше денег в своем портфеле, чем в прошлом году, а 17% – «гораздо больше».

При этом между молодыми и пожилыми миллионерами существует не меньший разрыв в оптимизме, чем в рыночном опыте. 81% миллениалов ожидают, что их активы вырастут к концу следующего года, причем почти половина (46%) ждет роста на 10% и более. Напротив, большинство (61%) бэби-бумеров ожидают, что их активы станут меньше или «намного меньше» в следующем году.

И это вполне естественно: миллениалы выросли в мире с низкими процентными ставками и растущими ценами на активы, где за рыночными распродажами обычно следовал быстрый отскок. Старшее же поколение может помнить мир высокой инфляции и роста цен 1970-х и начала 1980-х годов, когда индекс S&P 500 падал более десятилетия.

