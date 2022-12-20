Банк Англии представил первые купюры с портретом Карла III

Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Карла III.

Как сообщается на сайте регулятора, портрет нового короля Великобритании появится на всех четырех банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Каких-либо других изменений в дизайне купюр не предвидится.

Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение к середине 2024 года, при этом все купюры с портретом покойной Елизаветы II останутся законным платежным средством. «В соответствии с указаниями Королевского двора, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия этого изменения, новые банкноты будут печататься только для замены изношенных банкнот и для удовлетворения любого общего увеличения спроса на банкноты», — говорится в сообщении.

Как отметил глава Банка Англии Эндрю Бейли, Карл III станет вторым монархом, изображенном на купюрах банка. «Я очень горд тем, что банк представил дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен портрет короля Карла III», — приводятся в пресс-релизе слова Бейли.

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединенного Королевства стал ее сын, 73-летний принц Уэльский Чарльз, который взял имя Карл III.