Банк Японии шокировал рынки

Главный японский банк – Банк Японии (BoJ) на своем последнем в этом году заседании вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1%, который был установлен еще в январе 2016 года. И все же без неожиданностей, которыми так славится BoJ и его управляющий Харухико Курода, не обошлось. Главные японские банкиры объявили о расширении диапазона колебаний доходности десятилетних гособлигаций на 25 базисных пунктов.

Решение Куроды шокировало инвесторов и потрясло глобальные рынки. Главе BoJ Харухико Куроде не привыкать к подобного рода неожиданностям. Достаточно вспомнить 31 октября 2014 года, когда он объявил о расширении программы количественного смягчения.

Статья по теме: В Японии неожиданно упал ВВП

«Приблизительно в это же время, только 33 года назад (в 1989 году), Центробанк Японии, которого не устраивал обменный курс иены и американского доллара, поднял в Рождество ставку на 25 базисных пунктов»,- напомнил в своей аналитической записке Мартин Уэттон из Commonwealth Bank of Australia.

Масштабы реакции рынков усилили репутацию BOJ как банка, предпочитающего неожиданные ходы. В этот раз Курода преподнес сюрприз, когда остальные крупные центробанки, например, в США и Австралии стараются избегать forward guidance, т.е. каких бы то ни было намеков о том, какими будут их дальнейшие шаги. Карьера главного японского банкира полна подобных неожиданных решений, которым он придает исключительное важное значение.

«Любопытное отличие Bank of Japan от остальных крупных центробанков,- цитирует Bloomberg Омара Слима из сингапурской финансовой компании PineBridge Investments,- заключается в том, что в Японии очень ценят эффект неожиданности. Это орудие из арсенала монетарной политики, которое имеет совершенно иную философию».

Разговоры о том, что следует ждать крупных перемен в финансовой политике, в Японии ходят давно. Особенно очевидным это стало после того, как агентство Kyodo сообщило еще в ноябре о планах правительства Японии пересмотреть отношение к инфляции в соответствии с позицией BOJ. Харухико Курода заявил тогда, что хотя инфляция в Стране восходящего солнца и продолжает расти, она все же еще не достаточно сильна, чтобы менять финансовую политику главного банка в стране.

Харухико Курода дорабатывает на посту главного японского банкира последние месяцы. Он намерен уйти в отставку в апреле 2023 года, после истечения второго срока на посту управляющего BoJ. Рынки сейчас оценивают достижения и провалы его десятилетнего эксперимента с крайне низкими ключевыми ставками.

Кстати, если говорить об эффекте неожиданности, то никто из 47 опрошенных Bloomberg экспертов не предвидел такого хода Куроды. Между прочим, его же неожиданное решение восемь лет назад предвидели 3 из 32 опрошенных экспертов.

