Эксперт: капитализм без капитала

Если раньше российские бренды буквально во всем подстраивались под стиль западных компаний, считая, что именно это повысит спрос на их товары и услуги, то сейчас, кажется, тенденция меняется. Такие метаморфозы, безусловно связаны, с санкционным давлением на Россию и вызванным им изменением ситуации на внутреннем рынке. Однако как на государственном уровне, так и в деловых кругах пока, похоже, не хватает понимания, что именно нужно сделать, чтобы продукцию российских производителей покупали чаще.

Кампания под лозунгом «Покупай российское!» в нашей стране на официальном уровне пока так и не запущена, хотя пришлась бы сейчас очень кстати, и пока остается частной инициативой очень немногочисленных частных предприятий. Впрочем, у данного положения вещей есть ряд довольно веских причин.

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Известный экономист, директор института нового общества Василий Колташов рассказал «Эксперту», что именно, по его мнению, должны предпринять власти для популяризации российских товаров. Кроме того, эксперт считает, что изменение отношения предпринимателей к собственным капиталам поможет расширить ряды качественных и популярных отечественных брендов.

«Российские товары должны быть дешевле. Учитывая, что сейчас мы наблюдаем ослабление курса нашей валюты, чреватое повышением цен, как минимум, на импортную продукцию, то для товаров из РФ принципиальное значение будет иметь более конкурентная цена. Это не прихоть, а следствие того, что платежеспособный спрос подвергся новому удару в 2022 году. Под самый конец года готовится ослабление рубля. Получится что, платежеспособность наша, в импортных товарах измеряемая, будет меньше», — отметил он.

Василий Колташов уверен, что понижение курса рубля связано с глобальными экономическими изменениями. «Понятно, что все это является следствием депрессии, которую Запад организовал посредством повышения ключевых ставок и, кстати, обрушения собственных экономик. Средние слои населения там в ужасе, от того, что кредитной карточкой, к которой они привыкли, пользоваться стало дорого. Снижение цен на нефть также привело к текущему курсу российской валюты. Такой прибыли, какую Россия получала ранее от ресурсов, мы, как экономика, больше не получим. Внутренний спрос окажется вновь вдавленным. В результате главной характеристикой товара станет оптимальная цена. То есть чтобы товар был таким же качественным, как аналог, но стоил дешевле. Поэтому эту задачу нужно решать правительственной экономической политикой, освобождая западную интеллектуальную собственность, давая возможность копировать все. Чтобы свои товары продавать как на внутреннем, так и на внешних рынках, удовлетворять спрос народа, при этом увеличивать число рабочих мест», — предложил Василий Колташев.

По его мнению, решить вопрос с интеллектуальной собственностью можно «одним ударом». «Просто объявить ее не собственностью. Алфавит же не является собственностью, цифры тоже. Воздух тоже не считается. И тогда мы дадим импульс рыночным механизмам, который, я надеюсь, позволит получить российских товаров в больших объемах, ассортименте и, главное, ниже по стоимости. Хотя бы потому, что западные производители не будут претендовать на прибыль, в силу наличия прав на бренд. Как это обычно бывает: производят за доллар, а продают за сто», — указал он.

Кроме того, эксперт напомнил про старую российскую проблему частных капиталов за границей. «Почему в других странах есть в наличии частный капитал, организованный крупной фирмой, а у нас капитал упрыгивает в оффшоры и там остается? В России выведено огромное количество денег из экономики — как минимум триллион долларов. Сколько можно запустить различных брендов, фирм, инвестиций сделать, если эти капиталы использовать? Почему же государство должно реагировать, помогать конкурировать с иностранными брендами? Что мешает создать общероссийскую сеть фастфудов в стиле советской кухни или кухни Кавказа? Был этот бредовый по названию проект “Едим дома”. Ну вот пожалуйста — пример, как это можно сделать. И тоже самое с одеждой, другими товарами. Однако очевидно, что чего-то не хватает — и это деньги. Но они есть, просто попрятаны», — заключил эксперт.