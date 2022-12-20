Энергетический кризис в Европе: отскочить по-быстрому не получится

Несмотря на полностью заполненные перед началом нынешней зимы подземные газовые хранилища (ПГХ) в Европе энергетический кризис на континенте еще далек от завершения. Напротив, ситуация может быть в следующем году даже хуже, чем в этом, потому что российский газ в 2023 году будет поступать в лучшем случае слабым ручейком, а не бурным потоком, как первые 6 месяцев этого года.

Между тем, по данным аналитического центра Брейгеля, энергетический кризис уже обошелся европейцам в 1,06 трлн долларов. Если европейские власти ничего не предпримут, кроме оказания помощи домохозяйствам, то цена его увеличится до 6% ВВП Евросоюза.

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Ответ на вопрос, удастся ли Европе избежать отключений потребителей от света и газа, а европейской промышленности - потери конкурентоспособности, станет более-менее ясен через год-два.

В декабре энергетическая система континента уже подверглась первой проверке на прочность погодой, когда на большую часть северо-запада континента вторглись из Арктики холодные воздушные массы. Понижение температуры привело к резкому увеличению потребления газа. По данным Gas Infrastructure Europe, средний уровень «голубого топлива» в европейских ПГХ по состоянию на 17 декабря составил 84%. Это, конечно, выше, чем было, скажем, в прошлом году, что не может не радовать, но настоящее испытание ждет европейцев впереди – в следующем, 23-м году, когда им придется наполнять хранилища к зиме 23-24 гг.

Многое, конечно, будет зависеть от того, с каким уровнем газа европейцы войдут в весну и смогут ли они, как этими летом и осенью побеждать в острой конкуренции за сжиженный газ (СПГ) азиатских покупателей. Во втором вопросе многое будет зависеть от того, насколько китайская экономика сумеет восстановиться в следующем году после отмены локдаунов и ограничений.

Что касается зависимости от российского газа, с которой европейцы так беззаветно и самоотверженно борются, то в этом вопросе ситуация для них выглядит не так уж и плохо: в сентябре зависимость ЕС от российского газа, составлявшая в прошлом году почти 40%, снизилась до 9%. Здесь следует иметь в виду, что первое значительное снижение поставок газа из России произошло не в конце февраля, когда началась СВО на Украине, и не в начале марта, а лишь в июне 2022 года.

Перед следующей зимой без российского газа наполнить ПГХ европейцам будет значительно труднее, чем в этом году. Экономисты из Международного Энергетического Агентства (МЭА) считают, что если Россия полностью перестанет поставлять газ в Европу (сейчас российский газ идет в Европу через Украину и по газопроводу «Турецкий поток»), а спрос на СПГ в Китае, как прогнозируют специалисты, в 2023 году достигнет уровня 21-го года, то разница между спросом и предложением, составит в следующем году порядка 27 млрд кубометров газа. Это значит, говорится в декабрьской аналитической записке Trafigura, что в следующем году Брюсселю потребуются огромные объемы сжиженного газа, на который сделана сейчас ставка в снабжении континента «голубым топливом».

Это будет возможно, считают в Trafigura, лишь в одном случае: если цены на газ в Европе будут высокими, выше, чем в Азии, которая тоже зависит от СПГ и которая является конкурентом Европы, и у других конкурентов.

Даже при введении в строй достаточного количества новых СПГ-терминалов и плавучих платформ, пишет Bloomberg, европейцам не следует ждать ослабления энергетического кризиса раньше 2026 года, когда начнутся поставки газа из Катара.

Конкуренция с Азией за сжиженный газ и погода будут главными, пожалуй, по мнению ОР, факторами, которые будут определять, как европейцы переживут зиму 2023-24 годов.

«Позади остались два месяца «покупательского рынка» с почти стопроцентной наполняемостью газовых хранилищ, теплой погодой, длинными очередями газовозов с СПГ и сниженными ценами фьючерсов TTF,- поделились в начале декабря своим анализом текущей ситуации экономисты банка SEB Оле Хвальбье и Бьярне Шилдроп.- Впереди нас ждет огромная неопределенность первого квартала и как минимум 12 месяцев «рынка продавцов» с острейшей конкуренцией (за сжиженный газ), чтобы заполнить к октябрю 2023 года газовые хранилища достаточным количеством газа».