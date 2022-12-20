«Газпром» утвердил приоритетные проекты на следующий год

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год. Общий объем финансирования инвестиционной программы составит 2,3 трлн рублей. В приоритете компании — развитие новых центров газодобычи, магистрали «Сила Сибири» и перерабатывающего комплекса, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

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«Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год составит 2,3 трлн рублей. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании», — сообщается в Telegram-канале компании.

Там также уточнили, что показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, уже одобренным правлением ПАО «Газпром» в ноябре текущего года. В числе приоритетных проектов в нем указаны: дальнейшее развитие новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Также в компании отметили, что события текущего года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики.

«В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке. При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти», — сообщается в пресс-релизе компании.

В «Газпроме» прогнозируют, что к 2040 году мировое потребление газа может превысить уровень 2021 года на 20%. Ключевую роль в увеличении энергопотребления будет играть, в том числе, Китай. Газовый рынок этой страны – самый динамично развивающийся, и уже в среднесрочной перспективе его объем превысит совокупный уровень потребления всех стран европейского региона, считают в российской компании.

«Газпром" сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. В частности, ведет работу, направленную на объединение газовой инфраструктуры на западе и востоке страны. "Газпром" также готовит к вводу в эксплуатацию Ковыктинское месторождение и участок газопровода "Сила Сибири" для газоснабжения восточных регионов России и увеличения экспортных поставок в КНР», — резюмировали в компании.

