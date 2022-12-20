Глава Минцифры РФ назвал срок запуска аналога «Википедии»

Российский аналог «Википедии» — портал «Знания» вскоре начнет работу. Об этом заявил 20 декабря депутатам Госдумы глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Планируется, что ресурс будет запущен в начале следующего года», - сказал Шадаев.

Чиновник добавил, что этот портал будет базироваться на основе актуализированных материалов Большой российской энциклопедии. Касаясь вопроса о конкуренции с «Википедией» в поисковых системах, он отметил, что ведомство будет просить для «Знаний» приоритета в поисковой выдаче.

Сейчас для нового проекта подготовлено уже более 100 тысяч статей. База продолжает пополняться. Сейчас портал «Знания» работает в тестовом режиме.

Напомним, в поддержку идеи отечественной альтернативы «Википедии» не раз высказывался президент РФ Владимир Путин. Так, в ноябре 2019 года он выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", станет источником достоверной информации. В том же месяце проект портала был впервые представлен на конференции в Уфе.

О том, что Российский научно-образовательный энциклопедический портал «Знания», созданный на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ), стал доступен для пользователей в тестовом режиме, ТАСС сообщил в июне 2022 года.

Ответственный редактора портала Сергей Кравец сообщил агентству, что «статья в энциклопедии при подготовке проходит около 60 этапов». Он рассказал, что за два года была создана собственная, абсолютно уникальная автоматизированная система подготовки статей, подчеркнув, что при этом соблюдается принцип солидарной ответственности редакции и автора.

