Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн руб. за осквернение георгиевской ленты

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, публичное осквернение которых карается в России штрафами до 5 млн руб.

Об этом пишет «Парламентская газета».

В соответствии с действующим законодательством, за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу в РФ грозит штраф от 3 млн до 5 млн руб., физическому — штраф в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же правонарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо в интернете, караются штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

«Нормы закона разрешают использовать ленту только в целях, связанных с сохранением исторической памяти. В том числе — во время празднования Дня Победы, на патриотических праздниках, на мероприятиях в честь увековечивания памяти погибших воинов», — уточняется в материале.

Авторами инициативы стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (также ЕР).

Издание пишет, что в наши дни георгиевская лента, которая на протяжении многих лет является военным символом героизма, мужества и стойкости российского народа, все чаще подвергается нападкам. Так, в Грузии и на Украине ее запретили, а в Латвии уравняли с символикой СС и нацисткой Германии. «Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — отмечал ранее Турчак.