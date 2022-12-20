Правительство направит дополнительные 3,8 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников

В условиях нарастающего давления на РФ все усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета страны, при этом в решение государственных задач необходимо более активно вовлекать ученых.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии вручения дипломов лауреатов премии правительства в области науки и техники молодым и уже состоявшимся ученым, передает ТАСС.

«У нас есть все необходимое для достижения поставленных целей. Это особенно важно в условиях нарастающего давления на Россию. Все наши усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета нашего государства, что требует самого активного участия со стороны отечественной научной школы», — сказал глава российского кабмина. Он отметил, что в бюджете на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн руб.

По словам премьера, правительство выделило еще около 3,8 млрд руб. на повышение зарплаты научных сотрудников, поскольку «люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд».

«Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат в соответствии с майским указом президента еще около 3 млрд 800 млн рублей дополнительно к почти 5 млрд, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете», — подчеркнул Михаил Мишустин.