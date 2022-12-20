Минобороны сообщило о серьезных успехах на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Согласно информации ведомства, на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля; на Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское (ЛНР). «В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — указывается в сводке ведомства.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, сообщает Минобороны. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка (ДНР) в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля, подчеркнули в министерстве.

«На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — говорится в сводке. Уточняется, что за сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военных убитыми и ранеными.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское (ЛНР), а в районе населенного пункта Украинка (ДНР) вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.