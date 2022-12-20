На газопроводе в Чувашии произошел пожар, погибли три человека

На газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии произошла утечка, в результате которой прогремел взрыв и начался пожар.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике, утечка произошла возле деревни Ямбахтино, в 50 км южнее Чебоксар, на подземном трубопроводе.

В результате взрыва погибли три человека, сообщил «РИА Новости» глава Ямбахтино. Уточняется, что все жертвы работали на объекте.

ЧП произошло во время проведения строительно-монтажных работ, написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев. По его словам, на месте работают аварийные службы, выясняются обстоятельства инцидента.

«Будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить работу в штатном режиме», — отметил чиновник.

Николаев также сообщил о гибели трех человек. «Работало, по предварительным данным, четыре человека. К сожалению, трое из них погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии», — рассказал Николаев в эфире телеканала «Россия 24».

Взорвавшийся газопровод поставляет газ в Европу из Западной Сибири через Украину, он был построен в начале 80-х. Магистраль пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.