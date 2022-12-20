Не парься, будь счастлив – «Don’t worry be happy»

Британские производители бытовой техники Morphy Richards удивляют не только высокотехнологичным содержанием, но и имиджевой формой. Бренд известен у с 1936 г. как один из первооткрывателей бытового комфорта и уюта европейцев. Инновационность и продуманность техники - это показатель высокого профессионализма британского инженерного центра, который отмечен как достояние Великобритании. Именно Morphy Richards доверили важную социальную миссию - обучать естественным наукам новое поколение профессионалов в шотландской королевской резиденции.

Каждый прибор доработан вспомогательными функциями, преодолевая границы представления о быте. Дизайн техники Morphy Richards - это результат воплощенного вдохновения дизайнерского бюро высоких технологий Rodd. Более пяти гран-при за лучший промышленный дизайн подтверждают успешность коллаборации высокой инженерии и изысканного внешнего вида. Предлагаем полюбопытствовать – что классики жанра Morphy Richards представили на российский рынок в последнем квартале уходящего 2022 года.

На всех парах

В два раза быстрее, чем указано в традиционном в рецепте? Реальность с пароваркой ускоренной работы (арт 460004/460005/460006). И все это благодаря высокой мощности прибора и специальной технологии направленной циркуляции пара. Пар подается моментально. Поэтому, например, на приготовление большой рыбы уйдет всего 6 минут.

В пароварке благодаря роскошному, функциональному дизайну можно готовить прямо на обеденном столе. Это не только экономит время на подачу, но и позволяет почувствовать истинный вкус с пылу, с жару. Корпус прибора, изготовленный из нержавеющей стали японского стандарта SUS304, и крышка из термоустойчивого стекла – не накаляются и безопасны даже для самых маленьких членов семьи. Здоровое питание никогда еще не было таким шикарным и простым как вместе с Morphy Richards.

Когда на смену выходным приходят будние дни, и неторопливое ожидание ужина вам не по плечу – можно воспользоваться таймером отложенного старта (до 12 часов). С помощью него вы будете возвращаться домой на готовое, свежее, горячее блюдо, которое запланировали перед уходом.

Пар не ломает паркет

В полирующем пылесосе с внешним аквафильтром объединились высокие технологии и тонкое понимание природы человека, которая жаждет контроля. Уборка с Morphy Richards превратилась в расслабляющий променад по квартире. Эта “прогулка” - единственное, на чем придется сосредоточиться. Две круглые моющие насадки сделают все остальное: они непрерывно вращаются, и со скоростью 3 оборотов в секунду промоют везде легко и просто. А расположение мотора таково, чтобы вы при этом прилагали минимум усилий для маневра.

Основная гарантия чистоты – внешний аквафильтр. Несмотря на его внушительные размеры, он ни капли не утяжеляет работу – ведь его не приходится носить на корпусе прибора, как в других моделях, или разбирать после уборки. Поскольку база с аквафильтром внешняя – ее можно поставить, где удобно, и возвращаться по необходимости.

Для обладателей разных видов напольных покрытий предусмотрено 2 режима уборки: с минимальным объемом воды – для владельцев паркета и дорогого ламината, чтобы не забрызгать благородное деревянное покрытие, или с возможностью обдать струей пара – для плитки, керамогранита и иже с ними. Дополнительная функция полировки позволяет залакировать успех и достичь безупречного состояния вашего пола. Прибор от Morphy Richards станет верным помощником для всех ценителей истинной чистоты, а также гарантией сохранности дорогого напольного покрытия на долгие годы без дополнительной химии и привлечения сторонних специалистов.

Сухой пар - знакомый незнакомец?

Сухой пар уже не просто игра слов, но и новая глава в уходе за одеждой. За счет технологии сухого пара SteamPro, ручной отпариватель утюг 2в1 с триммером решает целый комплекс задач, при этом не оставляет разводов и влажных пятен.

Прибор безопасен для изделий из натуральных материалов, прогладит многослойную одежду или пуховики и пальто. Попутно очистит, продезинфицирует и уберет впитавшиеся запахи. Одежда приобретает вид новой за несколько взмахов – после чего ее сразу же можно надеть, не дожидаясь как с обычными отпаривателями, когда она “подсохнет”.

Можно работать с вещью как удобно: не только в вертикальном положении, но и по горизонтали. Тогда отпариватель выполняет функцию классического парового утюга, позволяющего за счет своей формы безупречно отгладить даже самые небольшие детали - например, детскую одежду или манжеты и воротнички.

Важное дополнение этого прибора находится на задней части корпуса и называется триммер (или машинка для удаления катышек). Такое мы и раньше видели, но не в коллаборации с отпаривателем. Согласитесь, приятно после стирки не только прогладить вещь, но и очистить от скатавшихся огрех – не откладывая в долгий ящик.

Зима и кажущиеся трудными времена - это момент, когда больше всего хочется услышать “не парься, будь счастлив”. Британский бренд Morphy Richards сделал все, чтобы эти слова перестали быть просто фразой, а стали реальностью вашей повседневной жизни.