Нефть, газ и СПГ: Россия существенно нарастила поставки энергоресурсов в Китай

Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе — ноябре текущего года выросли на 177% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) увеличились на 39% по объему и на 150% по стоимости, поставки нефти выросли на 10% и 50% соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Статья по теме: Китай готовится перевернуть рынок нефти и газа

Поставки трубопроводного газа из России в Китай за 11 месяцев в стоимостном выражении оцениваются в $3,546 млрд (+177% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Только в ноябре РФ экспортировала в КНР газа на $449,3 млн, что в два раза больше октябрьского показателя. Физический объем Главное таможенное управление Китая не приводит. По объему поставок этого энергоресурса в КНР Россия находится на втором месте. На первом — Туркмения: за 11 месяцев импорт газа из этой страны оценивается в $9,28 млрд.

При этом России удалось обойти крупнейшего поставщика нефти в Китай — Саудовскую Аравию. РФ в ноябре экспортировала в Китай 7,8 млн тонн нефти, нарастив объем всего на 1%, а экспорт из Саудовской Аравии в то же время упал почти на 17%, до 6,6 млн тонн.

В январе — ноябре поставки российской нефти в Китай составили 79,78 млн тонн (+10,2% в сравнении с прошлым годом). В стоимостном выражении они выросли на 50%, до $54,49 млрд.

По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте, после Австралии, Катара и Малайзии. За 11 месяцев Китай импортировал из РФ 5,82 млн тонн СПГ (+39%), в стоимостном выражении импорт вырос на 150%, превысив $6,1 млрд.