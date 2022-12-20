Офсетные контракты обеспечат лекарствами 80% больных онкологией москвичей

Офсетные контракты, заключенные властями Москвы с фармацевтическими компаниями, позволят более чем на 80% обеспечить препаратами пациентов, больных онкологией. При этом продукция будет отечественной, а значит, терапия станет независимой от импортных поставок, сообщила 20 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«После выхода производств на полную мощность в течение ближайших лет офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями», — сказала Анастасия Ракова.

Напомним, на минувшей неделе мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о новом конкурсе на право заключения офсетного контракта. По его условиям, инвестор в течение трех лет должен наладить производство 14 лекарственных препаратов, включая те, что применяются при терапии онкологии. В свою очередь, город будет закупать продукцию в течение 6 лет. Такие контракты важны и полезны для обеих сторон, отметила Анастасия Ракова. «Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами», — пояснила она.

Москва первой в России стала заключать такие договоры с инвесторами. На данный момент власти столицы подписали уже 5 офсетов с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. Из них четыре контракта связаны с производством лекарств и медицинских изделий, еще один — это поставка детского питания для молочных кухонь столицы. Три завода уже введены в эксплуатацию.

С начала 2022 года власти столицы одобрили еще 11 конкурсов на право заключения офсетов, пять из них также связаны с фармацевтической отраслью. Победители конкурсов вложат не менее 5,5 млрд рублей в запуск производств жизненно важных лекарственных препаратов, это более чем 80 международных непатентованных наименований, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Добавим, что Москва также первой в стране перешла на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов онкологии: молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого и меланомы. С 1 апреля 2019 года пациентам стали доступны самые современные методы лечения: таргетная и иммунная терапия. А с 2022 года мэрия столицы расширила программу обеспечения онкологических пациентов с 6 до 10 локализаций рака.