Оружие победы: в «Ростехе» рассказали о том, что поставляется в войска

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил накануне, что госкорпорация в текущем году в десятки раз нарастила поставки некоторых образцов вооружения в зону специальной военной операции. Речь идет о боеприпасах, артиллерийских системах, РСЗО, танках и БМП, беспилотниках, ракетных комплексах.

«Количество пусковых установок и боеприпасов увеличиваем в разы. Это именно для нашего заказчика — Минобороны. Мы его не подводим. Точных цифр я не буду приводить, но вот в количестве — в десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз. В танках — это в десятки раз. Если в целом говорить, то это в десятки раз. Если по боеприпасам — это в десятки и сотни раз», — рассказал Владимир Артяков в понедельник эфире телеканала «Россия 24».

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Он добавил, что в контексте роста производства и поставок можно говорить обо всей линейке танковой техники — Т-90, Т-62, Т-80, а также об используемой для поддержки пехоты в сухопутных операциях БМП-3. Кстати, поступление партии современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» на вооружение танкового соединения Центрального военного округа в зоне спецоперации подтвердили прессе сегодня и в Министерстве обороны.

Кроме того, выросли поставки в войска разведывательных беспилотников, по этому показателю Россия превзошла Украину. В начале СВО у ВС РФ не было такого количества БПЛА как сейчас, констатировал Владимир Артяков. Но в ходе спецоперации потребность в данных аппаратах выросла, поэтому было принято решение нарастить производственные мощности. При этом одним из лидеров по производству беспилотников в стране является концерн «Калашников», выпускающий в том числе и разведывательные дроны, которые так необходимы на фронте.

Однако основным элементом взаимодействия «Ростеха» с Минобороны РФ является артиллерия. «Безусловно, растет потребление и боеприпасов. В большом количестве», — подчеркнул топ-менеджер ГК. Также он обратил внимание на увеличение производства высокоточных ракетных комплексов, которые работают на уничтожение инфраструктуры противника. В частности, в пример была приведена эффективная работа «Искандеров».

Эксперт указал на преимущества отечественной техники

Военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал «Эксперту» о тех видах вооружений, которые упомянул первый замглавы «Ростеха». «Во-первых, оперативно тактический комплекс “Искандер” уже показал себя отлично в зоне проведения СВО. Система противовоздушной обороны, которую выстроила Украина, против него не сработала. Также как и не сработали современные установки, которые были доставлены из стран НАТО. Все ракеты “Искандера” попали точно в цель», — подтвердил он.

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Алексей Леонков напомнил, что «Искандеры» выпускались в определенном гособоронзаказом количестве. Однако, очевидно, что было принято решение увеличить их число. «И понятно, что во время СВО были учтены определенные нюансы, которые войдут в техническое задание при изготовлении», — добавил эксперт.

Также он коснулся и бронетехники. «Испытывали и БМП-3, и БМП-3М, которая еще носит название "Драгун". БМП-3М имеет лучше проработанную систему защиты. Модель имеет навесные модули по бокам, которые помогают БМП защищать, в том числе — личный состав, если она перевозит десантную группу. СВО показала, что основные виды поражения, от которых страдает личный состав — это осколочные. У БМП-3М выход сделан сзади, это защищает десантируемых от осколков. Кроме того, модуль оснащен различными системами обнаружения, а бронирование и более мощная силовая установка позволяют машине достаточно эффективно работать на поле боя», — заметил он.

Также эксперт рассказал и о новой модификации танка Т-90, сделанной по проекту «Прорыв», которая может обеспечить российским войскам преимущество на поле боя.

«Т-90М — это очень глубокая модернизация, где учли и сирийский опыт. Среди доработок: гладкоствольная модернизированная 125 мм пушка, боевой модуль, пулемет, активная динамическая защита, боеприпасы. и так далее. Эта модификация является новейшей, поэтому Т-90М — основной боевой танк, который достаточно эффективен. Свою результативность показала и система управления огнем, которая может работать и днем, и ночью против танков, которые ей противостоят. Т-90М получил новый двигатель в 1130 лошадиных сил. На танк в качестве активной динамической зашиты установлен комплекс "Афганит". Комплекс активной защиты — "Арена-Э". Все это дает защиту от кумулятивных снарядов и системы наведения. Против вертолетов, ДОТов работает комплекс "Рефлекс-М", а система управления огнем “Калина” позволяет танку быстро определять и уничтожать цели», — заключил Алексей Леонков.