Особенности российской инфляции: как меняются цены в столице

Пустые полки в магазинах, рост цен, как в девяностые, толпы безработных и остановившиеся заводы — такой представляли себе Россию западные аналитики и даже некоторые российские скептики еще весной, когда страну накрыла беспрецедентная волна санкций. Уже к лету стало понятно, что этим прогнозам не сбыться, а к концу текущего года «масштаб бедствия» предстал еще более отчетливо. Теперь можно спокойно и трезво оценить, с каким результатом Россия в целом и ее столица в частности завершают этот непростой год.

Когда Запад каждый день вводил все новые и новые санкции, а зарубежные бренды массово покидали отечественный рынок, ситуация вызывала серьезные опасения. На пике годовая инфляция приблизилась к 18% — это в четыре с половиной раза выше целевого показателя ЦБ. Однако грамотная политика регулятора, альтернативные поставки и диверсификация экономики сделали свое дело.

Сейчас самое время посмотреть, что происходит со стоимостью товаров и услуг, а главное — в чем причина изменений. Годовая инфляция, безусловно, оказалась выше значений последних лет — 11,9% по итогам ноября, а с 1 января по 12 декабря цены в столице выросли на 11,5%, что на 0,4 п. п. ниже, чем в среднем по стране. С июля по октябрь в Москве наблюдалась дефляция – уникальный для последнего времени случай стабильного 4-месячного снижения цен.

Больше всего на рост цен в этом году повлиял зарубежный туризм, его вклад в общую инфляцию составил до трети, а услуги в этом сегменте с декабря по ноябрь подорожали сразу на 78%. Больше всех отличились Турция и Египет, путевки в эти страны взлетели в цене в 2,3 и в 2,4 раза, соответственно. Отдых в России на их фоне выглядит более чем доступным — стоимость поездок по стране выросла на порядок меньше — лишь на 8,1%. Впрочем, некоторые направления даже подешевели: поездки в страны Ближнего Востока упали в цене на 16%, в страны Средней Азии – на 18%. .

Среди продуктов больше всего с начала года подорожали кондитерские изделия (с января прибавили 21%), рыба (13%) и молочка (12%). Это связано с дефицитом и сложностями в доставке импортных продуктов и сырья. В непродовольственном сегменте ценник взлетел на новые иномарки, запчасти и аксессуары к ним — в среднем на 35%. Более чем на четверть стала обходиться дороже бытовая химия, здесь тоже главная причина — проблемы с логистикой и транспортные издержки.

Однако есть и подешевевшие категории, которые нивелируют ценовой скачок в отдельных сегментах. Например, упала стоимость цифровой техники: смартфоны стали доступнее на 5,1%, ноутбуки — на 9,2%, а телевизоры на 6,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Упали в цене некоторые стройматериалы. На падение цен в продуктовом сегменте больше всего повлияли сезонные овощи и фрукты — хороший урожай обеспечил длительный период снижения цен на картофель, огурцы, помидоры, капусту и виноград. Как итог —четыре месяца дефляции — с июля по октябрь. И несмотря на начавшееся в ноябре удорожание многие овощи и фрукты по-прежнему стоят дешевле, чем в начале года.

Однако лето красное пропело, урожайная осень закончились, что же дальше? В начале декабря мы увидели рост инфляции, обусловленный внеплановым повышением тарифов ЖКХ с 1 декабря, а также сезонными факторами удорожания овощей и фруктов. Тем не менее темпы роста цен остаются умеренными. За первые 12 дней декабря по России зафиксировано удорожание товаров и услуг на 0,7%. По нашим оценкам, в Москве цены выросли меньше – примерно на 0,4%. Для сравнения, годом ранее товары и услуги в столице за декабрь подорожали на 0,9%.

В последние дни уходящего года мы ожидаем некоторого роста инфляции из-за продолжающего сезонного удорожания товаров и услуг, а также повышенного потребительского спроса в связи с праздниками. Но даже с учетом этого, мы не думаем, что общий уровень инфляции заметно превысит показатели прошлого декабря, а значит не произойдет и ускорения годовой инфляции. Мы останемся в рамках запланированного сценария - около 12% в Москве по итогам года.

Прочность российской экономики стала для всего мира настоящим феноменом. В этой непростой ситуации страна сумела сориентироваться и удержать ситуацию под контролем. Москва, в свою очередь, довольно аккуратно действует в потребительском секторе, не применяя нерыночных механизмов регулирования цен. Продолжается поддержка малого и среднего бизнеса, улучшаются условия для самозанятых, обеспечивается бесперебойное снабжение товарами вместо ушедших производителей.

Кроме того, развиваются логистические цепочки, налажены поставки товаров по параллельному импорту, инфраструктура переориентировалась под потребности рынка: например, все большую долю занимают склады для онлайн-торговли. Активно внедряется импортозамещение в промышленности и производстве с прицелом на местных покупателей. К примеру, только выпуск одежды в Москве в январе-октябре вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индексация тарифов в столице также проводится сбалансированно, на уровне значительно ниже инфляции, что помогает сдерживать общий уровень цен.