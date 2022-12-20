В результате мы можем оценить, как изменятся те или иные объекты в результате строительства. Выполняется оценка влияния нового строительства квалифицированными экспертами.
Для чего нужна оценка воздействия на коммуникации?
Она позволяет спрогнозировать, как изменится транспортная и инженерная инфраструктура в результате строительства объекта. Это определение возможных негативных последствий строительства на застройку, которые мы не можем увидеть при проведении экспертизы. А они есть: появление новых трещин, проседание грунта. При строительстве высотных зданий на склоне всегда есть риск сползания грунта, и это тоже надо учитывать. Оценка влияния на коммуникации — это оценка вероятных последствий строительства для коммуникаций, которые проходят по территории застройки: для водопровода, канализации, газопровода. К работе привлекают квалифицированные эксперты с большим опытом.
На что обратить внимание
Оценку проводят на основании данных геологии, почвоведения, гидрогеологии, картографии, мониторинга и других наук. Иными словами, оценка влияния на окружающую застройку проводится по результатам инструментальных исследований, выполняемых «в полевых условиях». Для чего нужна оценка влияния строительства на окружающую застройку:
- Выявление наиболее опасных участков застройки, требующих проведения дополнительных исследований.
- Выявление опасных факторов и возможных последствий воздействия строительства на эти зоны.
- Оценка вероятности достижения проектных уровней воздействия.
- Оценка возможных изменений при строительстве.
- Оценка изменения окружающей застройки.
- Оценка воздействия на окружающую среду.
- Оценка экологических последствий.
- Оценка экономических последствий.
Главная задача – определение воздействия строительства на другие объекты, на те, которые находятся в непосредственной близости от строительства. Например, если рядом с нами стоят дома, то мы понимаем, что строительство может повредить им, поэтому мы должны учитывать это и на этапе проектирования, и при строительстве. То же самое касается и коммуникаций: например, строительство газопровода может повлиять на коммуникации, которые проходят рядом.