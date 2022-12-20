В результате мы можем оценить, как изменятся те или иные объекты в результате строительства. Выполняется оценка влияния нового строительства квалифицированными экспертами.

Для чего нужна оценка воздействия на коммуникации?

Она позволяет спрогнозировать, как изменится транспортная и инженерная инфраструктура в результате строительства объекта. Это определение возможных негативных последствий строительства на застройку, которые мы не можем увидеть при проведении экспертизы. А они есть: появление новых трещин, проседание грунта. При строительстве высотных зданий на склоне всегда есть риск сползания грунта, и это тоже надо учитывать. Оценка влияния на коммуникации — это оценка вероятных последствий строительства для коммуникаций, которые проходят по территории застройки: для водопровода, канализации, газопровода. К работе привлекают квалифицированные эксперты с большим опытом.

На что обратить внимание

Оценку проводят на основании данных геологии, почвоведения, гидрогеологии, картографии, мониторинга и других наук. Иными словами, оценка влияния на окружающую застройку проводится по результатам инструментальных исследований, выполняемых «в полевых условиях». Для чего нужна оценка влияния строительства на окружающую застройку:

Выявление наиболее опасных участков застройки, требующих проведения дополнительных исследований. Выявление опасных факторов и возможных последствий воздействия строительства на эти зоны. Оценка вероятности достижения проектных уровней воздействия. Оценка возможных изменений при строительстве. Оценка изменения окружающей застройки. Оценка воздействия на окружающую среду. Оценка экологических последствий. Оценка экономических последствий.

Главная задача – определение воздействия строительства на другие объекты, на те, которые находятся в непосредственной близости от строительства. Например, если рядом с нами стоят дома, то мы понимаем, что строительство может повредить им, поэтому мы должны учитывать это и на этапе проектирования, и при строительстве. То же самое касается и коммуникаций: например, строительство газопровода может повлиять на коммуникации, которые проходят рядом.