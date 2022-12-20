Ответ РФ на введение потолка цен на газ будет аналогичным ответу на ограничения по нефти

Ответ Москвы на введение потолка цен на газ после анализа ситуации будет таким же, как ответ на подобные ограничения, установленные для нефти.

Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. «Посмотрим все условия, которые связаны с принятием такого решения и примем (свое) решение. Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти», — цитирует Шульгинова «Интерфакс».

Накануне, 19 декабря, министры энергетики стран Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ на уровне €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за тысячу кубометров). Ограничение начнет действовать с 15 февраля.

Ранее, 5 декабря, ЕС ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Тогда же вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. К решению присоединились страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, указ Владимира Путина об ответных мерах на введение Западом ценового потолка на российскую нефть будет подписан в скорейшем времени.