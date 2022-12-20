Палладий даст сигнал к кризисному обвалу американского рынка

Фьючерсы на палладий упали до 1790 долларов – самого низкого уровня за год. Причиной стала жесткая денежно-кредитная политика крупных центральных банков, которая снизила спрос на инвестиции в металлы. На прошлой неделе Федрезерв США повысил процентную ставку на 50 б.п. и прогнозирует, что стоимость заимствований останется выше, чем ожидалось, в течение более длительного периода. Европейский центральный банк также повысил свои основные ставки на 50 б.п. и объявил о начале количественного ужесточения.

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Кроме того, на динамику палладия оказывает давление снижение спроса в Китае – из-за продолжающихся карантинов по Covid. Аналитики дают негативные прогнозы и по темпам роста спроса на палладиевое сырье для производства автомобильных каталитических нейтрализаторов.

Все эти факторы, полагают эксперты, продолжат влиять на ситуацию в обозримом будущем.

Роста цен пока не предвидится

Стоимость палладия на мировом рынке резко снизилась, констатирует аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. За последнюю неделю цены упали со 1920 до 1675 долл./унция, причем в моменте они доходили до 1656 долл. Распродажи усилились с понедельника: основным импульсом стало введение в девятом пакете ЕС санкций в отношении главы «Норникеля» Владимира Потанина. Сама компания под ограничения не попала, но санкционное давление уже начало оказывать на нее негативное влияние.

В результате такой опосредованной «токсичности» российского палладия участники рынка начали избавляться от его запасов в биржевых ETF, указывает аналитик. До недавнего времени промышленный спрос частично поддерживал рынок палладия, покрывая дефицит за счет металла из ETF. Падение цен с максимума февраля 2022 года составило около 44%, что подтверждает развитие нисходящего тренда на рынке палладия. Эта тенденция сформировалась еще весной 2021 года – на фоне изменения фундаментальных показателей рынка.

Примечательно, говорит Лукичева, что в ноябрьском обзоре по рынкам платиноидов (опубликован 30 ноября 2022 года) компания «Норникель» недооценила вероятность ухудшения ситуации на рынке палладия, оценив достаточно оптимистично соотношение потребления и предложения. Ситуацию в 2023 компания охарактеризовала как напряженную – в связи с дефицитом поставок качественной губки и слитков. В результате санкций к российским аффинажным заводам, поставки палладия на мировой рынок оказались затруднены, что в 2022 году привело к дефициту, который сглаживался лишь снижением потребления в автомобильной промышленности. В обзоре отмечалось, что рынок неплохо справлялся с дефицитом, увеличив потребление металла из накопленных запасов, однако, неравномерность поставок обеспечивала высокую волатильность цен.

Но рынок в целом оценивает ситуацию по-другому, и долгосрочные ожидания по палладию выглядят весьма мрачно, констатирует эксперт. Основные риски заключаются в снижении потребления (растущем переходе на платину, падении потребления в производстве автомобилей из-за новых регламентов по выбросам в ЕС и росте производства электромобилей).

В любом случае, уверена Оксана Лукичева, в западном промышленном сообществе наблюдается желание снизить использование палладия, и это может негативно отразиться на долгосрочном спросе. Рынок уже закладывает вероятные дисконты при поставках российского палладия. Кроме того, отыгрывается возможный избыток предложения («Норникель» в своем обзоре ожидал увеличения дефицита в 2023 году до 0,8 млн унций после дефицита в 0,6 млн унций в 2022 году на фоне сокращения предложения). Теперь надо следить за тем, как ответит компания на создавшуюся ситуацию – вероятно, производственные планы на 2023 год будут пересмотрены вниз.

Если же рассматривать динамику мировых цен на палладий, то падающий тренд вполне может развиваться до уровня 1500–1200 долл./унция, считает аналитик. А в случае продолжения падения спроса – до паритета с рынком платины, снимая накопленную с 2018 года спекулятивную перекупленность.

И палладию досталось от ФРС

Тем временем во вторник, 20 декабря, цены на палладий на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 1,2%, до 1681 долл. за унцию, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Это, по его словам, на фоне 13-процентного падения палладиевых котировок с прошлой среды, 14 декабря, выглядит как крошечный отскок, который может быть легко смят risk off волной, запущенной ФРС.

Американский финансовый регулятор на своем последнем в 2022 году заседании 13–14 декабря не стал давать ложных надежд рынкам. Шаг повышения учетной ставки, конечно, был снижен с 0,75 п.п. до 0,50 п.п., но при этом ФРС пересмотрела в сторону повышения и прогноз по базовой инфляции на 0,3 п.п. до 4,8% г/г, и прогноз по процентной ставке с 4,6% до 5,1% в 2023 году.

Инвесторы, отмечает аналитик, оказались не готовы к такому ужесточению сценарных условий по сравнению с сентябрьскими прогнозами. Фактически, подобные действия и заявления ФРС означали, что регулятор до 1 февраля 2023 года (следующее заседание ФРС) оставляет финансовые рынки наедине с ускоряющимися рецессионными тенденциями.

Это совсем не те финансовые условия, на которые рассчитывали участники торгов, настраиваясь на новогоднее ралли, особенно когда перед ними вереницей пролетают пугающие макроэкономические данные. Это касается и синхронного ухудшения динамики розничных продаж в Китае (-5,9% г/г), США (-0,6% м/м), еврозоне (-1,8% м/м), Великобритании (-0,4% м/м), и сжатия производственного сектора в США (-0,2% м/м), еврозоны (-2,0% м/м) и других стран.

Поэтому, продолжает Федоров, уже на следующий день после заседания ФРС начался исход из рисковых активов. Фьючерс на индекс S&P 500 с прошлой среды, 14 декабря, потерял уже 6,0%. Группа драгоценных металлов, в среднем, просела на 3–5%, а палладий, обладающий наиболее промышленным «характером», на фоне столь высоких рецессионных рисков, в том числе из-за отказа американского финансового регулятора от помощи рынкам, оказался самым уязвимым. Потери уже достигли 13%.

Дальше – больше. По мере усиления risk off настроений к потерям палладия из-за промышленного «характера» вот-вот начнут добавляться потери из-за новой волны укрепления доллара США. Американская валюта с момента публикации «ястребиных» итогов заседания ФРС сдерживала свою силу, но рыночные сигналы говорят о том, что время для демонстрации полученного преимущества пришло, и в ближайшие пару недель индекс доллара (DXY) может прибавить 4,0–5,0%.

Ответить палладию на это просто нечем, считает эксперт. Позитивный эффект от демонтажа политики нулевой толерантности к ковиду в Китае сдерживается резким ростом заболеваемости. Продажи автомобилей в мире, для производства которых используется около 80% палладия, демонстрируют серьезный спад (-5,0% за три квартала 2022 года).

Данные об инвестиционном интересе к этому драгоценному металлу, конечно, рисуют более оптимистичную картину, но лишь в отдаленном будущем: отток средств из самого популярного палладиевого фонда Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) продолжается (4,2 млн долл. в четвертом квартале 2022 года), хотя и не такими высокими темпами, как в третьем квартале 2022 года (28,9 млн долл.)

В общем, уверен Алексей Федоров, несмотря на достаточно сильное падение в последние дни, новых минимумов палладию не избежать. Публикация макроэкономической статистики – прежде всего ВВП США за третий квартал и PCE в США за ноябрь – с учетом «ястребиной» позиции ФРС ситуацию не изменит. К концу этой недели котировки палладия могут легко нырнуть к 1500–1520 долл. за унцию, а это еще 8–10% вниз.

Но в более отдаленной перспективе падение может оказаться еще сильнее, говорит аналитик. Если риски кризисного обвала американского фондового рынка в первом квартале 2023 года реализуются (сигналом для этого станет закрепление палладиевых котировок ниже 1500 долл.), то целью для палладия станет диапазон 1000–1200 долл. за унцию. Только после этого инвестиции в этот металл станут по-настоящему интересными.