Полезные десерты Jean René

Создатели бренда ставили перед собой задачу – разработать действительно полезные десерты. Задуманное удалось реализовать за счет использования натуральных ингредиентов и отсутствия пальмового масла, красителей, ароматизаторов, снижения сахара. Также в состав входит авторский комплекс «4 blends» из витаминов и микроэлементов, нормализующих пищеварение, микрофлору и повышающих иммунитет. За вкус шоколада и паст «отвечают» высококачественные ингредиенты: какао-бобы, отборный фундук, ягоды, выращенные на экологически чистых фермах и плантациях в России, Беларуси, Сербии и Турции.

Бренд полезных десертов Jean René предлагает своим покупателям:

Авторский темный шоколад с вишней и малиной без сахара: шоколад, выполнен из бленда двух сортов какао-бобов без сахара, с кусочками натуральных ягод. Инулин в составе положительно влияет на микрофлору организма.

Авторский молочный шоколад с отборным фундуком и пониженным содержанием сахара: классический вкус с нежной текстурой и ярким ореховым вкусом.

Авторский белый шоколад с облепихой, имбирем, лимоном и пониженным содержанием сахара: ярко-оранжевая облепиха и отборный имбирь в сочетании с лимоном придают шоколаду необычный золотистый цвет. Составляющие шоколада повышают иммунитет и замедляют процесс старения.

Авторский белый шоколад c малиной, вишней, миндалем, черемухой и пониженным содержанием сахара: необычный розовый цвет получается благодаря ярко-красной малине и темно-фиолетовой черемухе, которая является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует иммунную систему.

Шоколадно-фундучная паста с повышенным содержанием отборных орехов: 100% натуральная фундучно-шоколадная паста с кремовой консистенцией, богата какао, изготовлена из крупного фундука. В состав пасты входят компоненты уникального микса «4Blends», который улучшает пищеварение и способствуют поддержанию здоровья. Без пальмового масла, ароматизаторов и химических добавок.

Мягкая соленая карамель со вкусом ванили: мягкая паста со вкусом соленой карамели и ванили по классическому французскому рецепту. В состав входят натуральные сливки и розовая гималайская соль. Легкая текстура и пониженная калорийность. Без использования растительных жиров, ГМО и химических добавок. Соленая карамель богата магнием и витамином С.

*Продукция не содержит пальмового масла, ГМО, красителей и ароматизаторов.

Шефом бренда является Йоанн Жан Рене Редон, потомственный французский кондитер в четвертом поколении, который обучался мастерству у лучших шефов, работая во Франции, Швейцарии и Монако. Богатая география путешествий и жизненный опыт стали основой для рождения уникальных продуктов кондитерского мастерства.

«Моя главная страсть — поиск новых элегантных вкусов и формул, поэтому каждый жизненный этап превращался для меня в кулинарное открытие. Например, волонтерство в Перу научило внедрять самые необычные ингредиенты, а рождение ребенка помогло глубоко изучить нутрициологию. Все собранные мной знания воплотились в бренде Jean René. Сегодня я смело могу сказать, что за полезными десертами будущее, наше и наших детей. И я знаю, как их приготовить!» - так рассказывает о создании уникальных рецептов шеф Йоанн Редон.

Бренд Jean Rene представлен эксклюзивно в супермаркетах «Перекрёсток». Продукция доступна во всех магазинах сети, а также для заказа онлайн на сайте и в мобильном приложении.