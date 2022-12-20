Польша и ФРГ подали заявки в «Транснефть» на поставки российской нефти с 1 января 2023 года

Российская «Транснефть» получила от Германии и Польши заявки на поставки нефти с 1 января 2023 года.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава компании Николай Токарев.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку», — заявил Токарев.

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на морские поставки российской нефти в европейские страны. К решению присоединились страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — и Австралия, а позже Швейцария.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, эмбарго на покупку нефти из РФ не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре. Он рассказал, что власти вместе с нефтяными компаниями готовят механизм запрета использования ценового потолка.