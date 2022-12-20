Путин назвал всех находящихся на передовой военнослужащих героями

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России обратился к находящимся на передовой солдатам, назвав их героями.

Трансляция выступления главы государства велась в Telegram-канале Кремля.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — сказал Путин.

Ранее президент РФ выразил уверенность в том, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, и Россия сможет сделать мир более справедливым.

Как ранее писал «Эксперт», в конце ноября Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции заявил, что набор в рамках частичной мобилизации больше не нужен. Позже с аналогичными заявления выступали пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин.