Рост ВВП Китая в 2022 году оценили в 2,7%

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогнозы по росту экономики Китая на 2022-2023 годы из-за пандемии коронавируса и затянувшегося кризиса на рынке недвижимости.

Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно новому прогнозу ВБ, китайский ВВП вырастет на 2,7% в текущем году и на 4,3% — в 2023-м. В сентябре Всемирный банк называл цифры в 2,8% и 4,5% соответственно. Отмечается, что власти самой КНР таргетируют темпы экономического роста на уровне приблизительно 5,5%.

В прошлом году китайский ВВП увеличился на 8,1%.

«Прогноз роста экономики Китая подвержен значительным рискам из-за неопределенности в отношении траектории пандемии, дальнейших мер в ответ на ситуацию с коронавирусом, а также реакции домохозяйств и предприятий», — указывается в материале ВБ. Подчеркивается, что сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости также могут иметь долгосрочные макроэкономические и финансовые последствия.