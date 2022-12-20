Шадаев назвал преждевременной попытку запрета удаленной работы для IT-специалистов, покинувших РФ

Вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов ставить пока преждевременно.

Об этом на «правительственном часе» в Госдуме заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. По его словам, сейчас за пределами страны находятся примерно 100 тыс. российских IT-специалистов, однако 80% из них при этом продолжают работать на Россию в дружественных странах.

Законопроект о запрете работникам ряда специальностей работать из-за рубежа будет отправлен на отзыв в правительство в ближайшие дни, пишет между тем Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Ограничения могут затронуть IT-специалистов, работников госсектора, а также лиц, задействованных в сфере безопасности.