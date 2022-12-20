Все 18 новейших немецких танков сломались на учениях

Берлин уже несколько лет нахваливает свою новую боевую машину пехоты (БМП) «Пума» и нескромно называет ее лучшей БМП и лучшим легким танком в мире. Однако действительность опровергает хвастливые заявления немецких чиновников и заставляет сомневаться даже в том, что «Пума» соответствует довольно высоким стандартам НАТО. Например, еще три года назад перед учениями неожиданно выяснилось, что на ходу лишь каждая пятая «Пума».

То, что в Берлине упрямо пытаются выдать желаемое за действительность, подтвердили новые учения, в ходе которых сломались… все 18 участвовавших в них БМП «Пума».

Статья по теме: В Германии громкий скандал из-за нехватки боеприпасов

БМП «Пума» вполне можно назвать «исторической», но лишь потому что с ней связано много «историй». Она не только появилась в войсках на 4,5 года позже графика, но и стоила вдвое дороже первоначальных 3 млн евро, что позволило ей стать самой дорогой машиной пехоты в мире. Задержки производители объясняли самыми разными причинами. Например, тем, что в ФРГ изменились нормы и правила защиты воздуха от загрязнений, потребовавшие изменений от разработчиков. Затем выяснилось, что главное оружие «Пумы» – 30-миллиметровая пушка далеко не всегда попадает туда, куда из нее целятся. После множества изменений и усовершенствований выяснилось, что новая БМП в довершение ко всему еще и слишком тяжела для перевозки по воздуху.

Дело дошло до того, что в бундесвере вообще перестали верить в надежность «Пум». Министр обороны ФРГ Кристина Ламберт была вынуждена признать, что новые БМП, на которые так рассчитывали немецкие военные, оказались «горькой неудачей» и что они не относятся к тем видам техники, на которую можно положиться в бою. Полагаться на «Пуму», написал в гневном письме в Министерство обороны генерал-майор Рупрехт фон Батлер, то же самое, что «играть в лотерею». В общем, не приходится удивляться, что в МО ФРГ, уже, кстати, купившем в 2015 году 350 новеньких БМП, заявили, что больше не купят ни одной до тех пор, пока она не будет соответствовать требованиям НАТО. Не удивительно и то, что немецкие СМИ называют «Пуму» Pannenpanzer, что можно перевести, как «сломанный танк».

БМП «Пумы» должны были разместить в начале января 2023 года в Литве в Силах быстрого реагирования НАТО (NRF), но теперь отправка наверняка задержится, потому что ремонт займет несколько месяцев. Немцам придется использовать устаревшие, но проверенные БМП «Мардер» времен еще холодной войны.

После мартовского обещания канцлера Шольца о выделении 100 млрд евро на модернизацию бундесвера утекло много воды. Тогда, весной, европейские СМИ много писали о том, что Берлин хочет играть главную роль на континенте не только в экономике, но и в обороне. Тогда много говорили о желании руководства страны сделать бундесвер сильнейшей европейской армией. Однако в конце года выясняется, что в некогда грозной немецкой армии за прошедшие девять месяцев мало что изменилось. Бундесвер по-прежнему остается одной из самых слабых в Европе армий, превратившейся в последние пару десятков лет в посмешище всего континента.

««Пума» должна стать одной из наших главных систем вооружений,- говорит Йохан Вадерпул, отвечающий за вопросы обороны у христианских демократов.- Если она не в состоянии воевать, то не в состоянии воевать и вся армия».