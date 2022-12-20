ЦБ повысил курсы доллара и евро почти на три рубля

Банк России установил на 21 декабря официальный курс доллара на уровне 69,0037 рубля, курс евро — на уровне 73,3389 рубля, юаня — 9,88 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 20 декабря, курс доллара повышен на 2,66 рубля (с 66,3474), евро — на 2,72 рубля (с 70,6196), юаня — на 38 копеек (с 9,5 рубля).

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 972,92 руб./грамм (с 3 823,72 рублей); на серебро ― до 51,56 руб./грамм (с 48,70); на платину ― до 2 200,77 руб./грамм (с 2 126,72); на палладий ― до 3 829,16 руб./грамм (с 3 690,29).

