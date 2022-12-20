Цена на российский газ для Белоруссии впервые будет зафиксирована на трехлетний период

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, цена газа из РФ для Минска впервые будет зафиксирована на трехлетний период.

Об этом пишет издание «СБ.Беларусь сегодня».

«В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — заявил чиновник. Глава белорусского правительства отметил, что теперь республика сможет в своих макроэкономических расчетах исходить из конкретной цифры.

Он пояснил, что для бизнеса и потребителей цена будет «комфортной».

«Хочу успокоить, что для жителей Беларуси, для промышленности все будет стабильно и комфортно», — сказал Головченко, добавив, что, по его мнению, следует избегать от «выпячивания» этой темы. «Это рабочий вопрос», — подчеркнул он.

Также премьер заявил, что найдено понимание с Россией по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед российскими финансовыми учреждениями. «Надо досчитать окончательно сумму», — уточнил Головченко.

Накануне, 19 декабря, в Минске состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам российского лидера, обсуждались, в частности, ценовые параметры в энергетике.