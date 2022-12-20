Аналитик Citi назвал ценовой потолок на газ смешным

Европейские министры энергетики утвердили в понедельник, 19 декабря, механизм регулирования цен на газ, иначе называемый по аналогии с ценовым потолком на нефть тоже ценовым потолком, но только на газ. О том, что цены на «голубое топливо» необходимо регулировать, т.е. ограничивать, европейские государства договорились раньше. Споры же шли в основном относительно конкретных цифр, т.е. цены, при которой механизм начал работать. Еврокомиссия (ЕК) первоначально предложила сделать потолком 275 евро за МВт-час, но после долгих споров главные европейские энергетики нашли компромисс – 188 евро за МВт-час. Главные сторонники ценового порога – Польша, Бельгия и Греция посчитали потолок ЕК слишком высоким. По их мнению, механизм сможет эффективно действовать только в том случае, если будет ниже 200 евро.

Любопытно, что Германия, не только первая экономика Европы, но и главный противник самой идеи регулирования цен на газ по ряду причин, все же проголосовала за предложенные ротационным председателем Евросовета – Чехией 188 евро за МВт-час, хотя и с оговорками. Главным минусом механизма регулирования в Берлина считают то, что введение его, причем, на столь низком уровне может привести к снижению конкурентоспособности Европы в борьбе за сжиженный газ (СПГ) с Азией. Дело в том, что экспортеры СПГ и, в первую очередь, США, продают его тем, кто предложит более выгодную, то есть высокую цену. В 2022 году европейцы нередко «уводили» у азиатских компаний газовозы со сжиженным газом благодаря более высоким ценам на континенте. Однако если в 2023 году, а механизм регулирования цен на газ начнет действовать с 1 января 23-го года, цены на газ в Азии окажутся выше европейских, ограниченных механизмом, то СПГ потечет в другую сторону и Европа окажется в крайне трудном положении. В предстоящем году она сильно рискует остаться вообще без российского газа, который сейчас «Газпром» поставляет в разы меньше, чем до июня 2022 года.