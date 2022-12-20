Ценовой потолок на газ угрожает усилить энергетический кризис в Европе

Министры энергетики Евросоюза договорились о ценовом потолке на газ, который в Брюсселе называют механизмом регулирования цен. Европейские энергетики после нескольких месяцев жарких споров сделали, кажется, благое дело, но аналитики Goldman Sachs Group Inc. не спешат радоваться. Они считают, что попытка регулирования цен на «голубое топливо», конечно, может ослабить ценовые качели, но, с другой стороны, она сократит его поставки в Европу и усилит энергетический кризис, начавшийся на континенте еще в прошлом году и пока не думающий стихать. В таком случае вполне реальной станет угроза того, что Европа проиграет конкурентную борьбу за сжиженный газ (СПГ) Азии.
Главный недостаток механизма регулирования цен на газ, по мнению Goldman, состоит в том, что к нему не прилагается такой же потолок на спрос на газ. В таком виде он может увеличить потребление газа и усилить его дефицит и в конце концов привести к отключениям.
Несомненно ценовой потолок ослабит европейских газовых импортеров в конкурентной борьбе за СПГ с азиатскими покупателями, подчеркивает Bloomberg. Газ потечет на восток, если цены в Азии будут выше, чем в Европе, что вполне возможно при действующем механизме регулирования цен, начинающем работать при достижении цены на газ на уровне 180 евро за МВт-час или, приблизительно, 56 долларов за миллион британских термических единиц. Для включения механизма цена на газ должна оставаться выше 180 евро за МВт-час не менее 3 дней. Кроме этого, она должна быть выше на определенную величину и цены на СПГ. Если бы ценовой потолок был введен в начале этого года, то он бы работал свыше 40 дней в августе и сентябре.
Явно не в пользу Старого Света и ослабление ковидных ограничений и отмена локдаунов в Китае, в котором в следующем году ждут существенного роста спроса на газ.
Напомним, начиная с прошлого года, когда в Европе «проснулся» аппетит к сжиженному газу, газовые рынки континентов оказались тесно связаны друг с другом. Цены на «голубое топливо» в Азии, в целом, следуют за европейскими.
Еще один минус – механизм не действует во внебиржевой торговле газом. Это может привести к переносу торговых операций с бирж на менее открытые и прозрачные рынки со всеми вытекающими отсюда многочисленными негативными последствиями.
В Брюсселе, надо отдать должное Еврокомиссии, подстраховались и сохранили возможность для отступления. Механизм регулирования цен на газ могут отменить или приостановить его действие в случае появления «побочных эффектов».
Введение ценового потолка приветствовали несколько импортеров сжиженного газа из Азии, пострадавшие в результате резкого скачка цена на газ в Европе после 24 февраля. Спотовые цены в Азии колебались в этом году от 19 до рекордных 85 долларов. Из-за таких сильных колебаний ряд покупателей, испытывавших проблемы со средствами, были вынуждены уйти с рынка.