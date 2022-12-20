Ценовой потолок на газ угрожает усилить энергетический кризис в Европе

Министры энергетики Евросоюза договорились о ценовом потолке на газ, который в Брюсселе называют механизмом регулирования цен. Европейские энергетики после нескольких месяцев жарких споров сделали, кажется, благое дело, но аналитики Goldman Sachs Group Inc. не спешат радоваться. Они считают, что попытка регулирования цен на «голубое топливо», конечно, может ослабить ценовые качели, но, с другой стороны, она сократит его поставки в Европу и усилит энергетический кризис, начавшийся на континенте еще в прошлом году и пока не думающий стихать. В таком случае вполне реальной станет угроза того, что Европа проиграет конкурентную борьбу за сжиженный газ (СПГ) Азии.

Главный недостаток механизма регулирования цен на газ, по мнению Goldman, состоит в том, что к нему не прилагается такой же потолок на спрос на газ. В таком виде он может увеличить потребление газа и усилить его дефицит и в конце концов привести к отключениям.