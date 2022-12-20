У властей появился скрытый механизм стабилизации рубля

Курс рубля сегодня вновь ослаб в самом начале торгов, когда ликвидность валютного рынка невелика. На этом процесс девальвации российской валюты приостановился. С открытием основных торгов в 10:00 мск. пара доллар-рубль немного откатила назад и до конца дня залегла в боковик чуть ниже отметки 69. Таким образом, сильное техническое сопротивление и психологически важная отметка 70 руб. за доллар осталась даже не протестированной на прочность.

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