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У властей появился скрытый механизм стабилизации рубля

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
20 декабря 2022, 19:49

Курс рубля после снижения в первые часы торгов залег в боковик. На слабом рубле рынок акций вырос, но вероятное укрепление рубля вновь заставит фондовых трейдеров фиксировать прибыль

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