Курс рубля сегодня вновь ослаб в самом начале торгов, когда ликвидность валютного рынка невелика. На этом процесс девальвации российской валюты приостановился. С открытием основных торгов в 10:00 мск. пара доллар-рубль немного откатила назад и до конца дня залегла в боковик чуть ниже отметки 69. Таким образом, сильное техническое сопротивление и психологически важная отметка 70 руб. за доллар осталась даже не протестированной на прочность.
У властей появился скрытый механизм стабилизации рубля
Курс рубля после снижения в первые часы торгов залег в боковик. На слабом рубле рынок акций вырос, но вероятное укрепление рубля вновь заставит фондовых трейдеров фиксировать прибыль
коллаж тамары лариной
Реклама
Новости партнеров