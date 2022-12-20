«Уважаемый Владимир Александрович»: бизнесмен Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте

Российский предприниматель Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил о коротком визите Зеленского в Бахмут. Узнав об этом, Пригожин приехал в Донецкую Народную Республику и записал видео, в котором предложил президенту Украины встретиться и определить «где чье».

«Уважаемый Владимир Александрович, если вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться. Пригожин», — говорится в сообщении бизнесмена, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

После этого он дал распоряжение бойцам дать залп из орудий, чтобы оповестить Зеленского о его прибытии и желании начать переговоры.