В Кремле анонсировали расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 21 декабря, расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. В режиме видео-конференц-связи на мероприятии будут присутствовать около 15 тыс. должностных лиц ВС.

Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Он доложит о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищённости военнослужащих», — указывается в пресс-релизе.