В России в полтора раза вырастут страховые выплаты при аварии на производстве

Максимальный размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавшего из-за аварии на опасном объекте, будет увеличен с 2 до 3 млн рублей. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума. Действующие в настоящий момент размеры компенсаций не менялись с введения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов, сообщила пресс-служба Центробанка.

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«Инфляция за период, прошедший с даты вступления Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" составила более 80%, что существенно обесценило страховые выплаты по договору страхования, снизило уровень социальной защищенности семей работников, работающих на опасных производствах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы отметили, что принятие этого закона не только повысит уровень социальной защищенности семей работников, занятых на опасных производствах, но и позволит индексировать такие выплаты на величину инфляции.

Как уточнили в ЦБ, будут увеличены и сами страховые суммы — в полтора раза и более в зависимости от типа опасного объекта. Так, страховая сумма по ответственности гидротехнических сооружений вырастет с 6,5 до 9,75 млрд рублей, для шахт — с 100 до 250 млн рублей, для АЗС — с 10 до 20 млн рублей.

