В России снизят потолок процентных ставок по кредитам МФО

Предельная ежедневная процентная ставка по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), снизится с 1% до 0,8% годовых. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. Также документ предусматривает снижение максимального значения полной стоимости займа с 365% до 292% годовых и установление максимального размера суммы всех платежей по договору потребкредита сроком до одного года. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2023 года, сообщила пресс-служба Центробанка.

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В пояснении регулятора указано, что полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, должна будет составлять не более 130% от суммы кредита и займа (сейчас 150%). После того, как задолженность достигнет этого потолка, все начисления прекратятся.

«Снижение ставок по договорам кредита и займа поможет облегчить долговую нагрузку граждан. Вместе со ставками будет изменен лимит предельной задолженности по договорам займа сроком до одного года. Он будет составлять 130% от суммы основного долга. То есть если вы взяли 10 тыс. рублей взаймы, то сумма переплат не может составлять более 13 тыс. рублей процентов, штрафов и пеней», — пояснил замдиректора Департамента микрофинансовых рынков Банка России Роман Новиков.

