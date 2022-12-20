Владимир Ефимов: направление робототехники откроют в «Московской технической школе»

Ведущие вузы, предприятия и власти Москвы подписали соглашение об открытии нового направления подготовки —«Робототехника и сенсорика» для инженеров — в «Московской технической школе» (МТШ). Об этом сообщил 20 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект "Московская техническая школа" открывает уже пятое направление подготовки столичных инженеров. Новый курс позволит специалистам промышленных предприятий повысить квалификацию по направлению "Робототехника и сенсорика"», — сказал Владииир Ефимов. Эти технологии в перспективе позволят промышленникам нарастить эффективность и конкурентоспособность, а также снизить издержки и улучшить условия труда на производстве, отметил он. «Подготовка кадров становится ключевым фактором развития промышленной отрасли. По прогнозам экспертов, потребность предприятий в высококвалифицированных специалистах к 2030 году возрастет минимум втрое», — добавил вице-мэр.

В числе образовательных партнеров нового направления — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Московский физико-технический институт.

Подготовку инженеров в МТШ ведут по самым востребованным специальностям в промышленности, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Это позволяет обучать специалистов новой формации, которые смогут с помощью новых знаний разрабатывать собственные технологические подходы. «Область применения и перспективы современной робототехники широки: роботы уже применяются в быту, сфере обслуживания, медицине, сельском хозяйстве и при выполнении других видов работ. Поэтому важно уже сейчас начинать готовить инженеров в области промышленной робототехники и сенсорики», — отметил он. На данный момент уровень роботизации производств отстает от ее потенциала, сказала исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова. В частности, некоторые предприятия не знают о процессах, которые можно модернизировать. В числе отраслей, где важно развитие робототехники, — станкостроение и металлообработка, сказал президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. «Роботизация – это естественный процесс, который не отнимает рабочие места, а создает новые. Мы со своей стороны готовы предоставить весь наработанный практический опыт для реализации проекта МТШ», — подчеркнул руководитель «Корпорации роботов» Алексей Мельков.