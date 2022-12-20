Владимир Ефимов: завод из Москвы начнет выпуск деталей кузова для китайского автобренда Haval

Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) в 2023 году начнет серийный выпуск кузовных деталей для автомобилей китайской корпорации Haval. Об этом сообщил 20 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания не ограничивается соглашениями только с отечественными автопроизводителями и уже сейчас налаживает сотрудничество с зарубежными автомобильными концернами. В ноябре столичный завод подписал первый контракт с китайской автомобильной корпорацией на производство и поставку кузовных деталей», — рассказал Владимир Ефимов. Он уточнил, что на предприятии уже начата адаптация производственных линий под новые задачи.

Мощность завода «ААТ» составляет до 12 млн штампованных деталей в год. Это позволит обеспечить комплектующими 250 тыс. автомобилей, которые будут сходить с конвейеров ведущих отечественных и зарубежных предприятий, уточнили в мэрии Москвы. Ожидается, что в 2023 году загрузка производства составит 60-70%, а в производстве деталей используется только российское сырье.

На данный момент предприятие выпускает крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны и боковые стойки, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, в будущем ААТ планирует также наладить выпуск деталей для строительной и авиационной промышленности, дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее производство компании располагалось на территории бывшего завода «ЗИЛ», на данный момент их релоцируют в Западное Бирюлево на участок площадью 3,25 га. Запуск производства позволит компании развивать отраслевые инженерные компетенции и создавать новые рабочие места, отметил генеральный директор «ААТ» Зоригто Саханов. В числе действующих контрагентов завода он также назвал российский «АВТОВАЗ». В будущем предприятие намерено создано первый в стране центр компетенций по проектированию и производству штамповой оснастки, резюмировал он.